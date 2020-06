NBA, Paul Pierce sicuro: “I Boston Celtics hanno il quintetto base più forte”

I Boston Celtics saranno una delle squadre favorite a contendersi il titolo dell’Eastern Conference quando la stagione NBA 2019/2020 ripartirà il prossimo mese al Walt Disney World Resort, in Florida.

La franchigia di Boston ripartirà dai buoni propositi lasciati prima che la stagione venisse interrotta: il terzo posto nella Conference, con uno svantaggio di tre partite rispetto ai Toronto Raptors, secondi in classifica. I Celtics hanno ricevuto tantissimi elogi nelle ultime settimane, partendo da Jalen Rose analista presso ESPN, il quale ha affermato che la squadra raggiungerà le Finals, fino all’ex-campione Kendrick Perkins, anch’egli convinto che la squadra di Boston rappresenterà l’East alle Finals.

L’ultima voce a dare credito alla squadra, è quella di una leggenda dei biancoverdi, l’ormai analista ESPN, Paul Pierce. Il vincitore dell’anello nel 2008 ha dichiarato durante l’annuncio del calendario, che la squadra di coach Brad Stevens ha il migliore quintetto base dell’intera lega.

I Celtics sono l’unica squadra con 3 giocatori che viaggiano alla media di 20 o più punti a partita, con Jayson Tatum a guidare il team con i suoi 23.6 punti, Kemba Walker e Jaylen Brown a seguire. Un altro titolare, Gordon Hayward, non è molto indietro rispetto ai suoi compagni, con una buona media di 17.3 punti a partita.

Nonostante la panchina di Boston sia stata inconsistente per quasi tutta la stagione e la squadra avrà sicuramente bisogno del contributo offensivo dei suoi gregari quali Enes Kanter, Romeo Langford, Brad Wanamaker e Marcus Smart, sembra che con il quintetto titolare in campo, i biancoverdi possano battere qualsiasi avversaria.

Per scalare la classifica e ottenere posizioni più alte in classifica, i Celtics dovranno ripartire facendo un buon record in un calendario non proprio facile, che li vedrà battagliare con squadre come i Bucks, i Trail Blazers e i già citati Raptors.

