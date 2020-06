Le 7 partite da vedere della nuova ripartenza NBA

Nella notte è stato finalmente definito il calendario NBA 2020 e, di conseguenza, le ultime 8 partite di regular season sono state svelate. Saranno 15 giorni di pura emozione per la definizione della classifica finale che determinerà il posizionamento delle squadre in vista dei Playoff NBA. Come anticipato, si comincerà subito forte con il derby di Los Angeles in cui i Lakers si testeranno contro i Clippers dopo aver perso un pezzo importante come Avery Bradley, il quale si è chiamato fuori dalla competizione per stare vicino a suo figlio di 6 anni con problemi respiratori.

Andiamo quindi a vedere quali sono le sette partite che dobbiamo assolutamente tenere d’occhio in questo caldo finale di stagione e che, in qualche modo, ci darà una prima impressione delle nuove forze in campo.

Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers (30 luglio)

Il derby di Los Angeles aprirà la nuova ‘mini’ stagione facendo schizzare l’hype dei tifosi subito al massimo. LeBron James vorrà certamente capire la condizione fisica dei suoi dopo una quarantena fatta comunque di tanti allenamenti individuali, ma con un elemento come Bradley perduto durante il percorso. In attesa di capire come si muoverà il front office gialloviola in questa finestra di mercato NBA (JR Smith sembra essere il principale candidato per occupare il posto lasciato vuoto di Avery, ndr), i Lakers sono pronti a difendere la loro prima posizione ad Ovest. Dall’altra parte abbiamo davvero poche notizie sui Los Angeles Clippers e sul loro stato di forma attuale. E questo potrebbe essere un buon segno per la compagine guidata da coach Doc Rivers, abituata a lavorare in silenzio. Aspettiamoci, in ogni caso, minutaggi limitati per le stelle NBA sia da una parte che dall’altra. Soprattutto in questa prima uscita.

Boston Celtics vs Milwaukee Bucks (31 luglio)

Un’anticipazione di quello che potremmo vedere anche durante i playoff NBA. I Milwaukee Bucks, non troppo preoccupati ad onor del vero di perdere la quarta partita di fila poiché abbastanza sicuri di mantenere il primo posto ad Est, vogliono comunque lanciare un messaggio ai propri rivali prima di cominciare con la postseason. Dall’altra parte i Boston Celtics devono invece guardarsi le spalle: i Miami Heat sono lontani 2.5 partite. Sarà curioso anche capire lo stato di forma delle principali stelle: Antetokounmpo durante la quarantena forzata non si è potuto allenare con la palla poiché privo di un campo da basket nella sua residenza americana, mentre Jayson Tatum è dato come in forte crescita ed è atteso ad un nuovo max contract.

Milwaukee Bucks vs Houston Rockets (2 agosto)

Altra sfida importante per i Bucks che stavolta si metteranno alla prova con gli Houston Rockets. Tra i texani, Russell Westbrook e James Harden sono dati in discreta condizione fisica. Il ‘Barba’ sembra aver perso diversi chili in questi ultimi 3 mesi come testimoniano alcune foto apparse sui social network nelle scorse settimane. Da capire se la mano sarà ancora la stessa, ma non ci sono dubbi sul fatto che Houston voglia assolutamente vincere contro i Bucks per scalare il seeding ad Ovest: attualmente sesti in classifica, hanno le potenzialità per chiudere al terzo posto. Per Milwaukee, da capire come uscirà il team dalla sfida contro Boston.