NBA, il saluto di Adam Silver a Vince Carter: “Ci mancherai”

Adam Silver, commissioner della NBA, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti l’addio di Vince Carter al mondo della pallacanestro come giocatore, aggiungendosi alle numerose dichiarazioni fatte da compagni, amici, rivali e squadre per un giocatore impossibile da dimenticare. Di seguito, il messaggio rilasciato da Silver:

“Vince Carter ha lasciato un segno indelebile sulla NBA con le sue incredibili abilità e il suo impegno duraturo. Durante le sue 22 stagioni, un record, ha giocato e creato numerosi momenti memorabili, diventando otto volte un All Star, vincendo lo Slam Dunk Contest e conquistando l’Oro Olimpico. Ci congratuliamo con Vince per la sua storia carriera e vogliamo ringraziarlo ancora una volta per essere stato un vero ambasciatore di questo gioco.”

NBA Commissioner Adam Silver's statement regarding Vince Carter's retirement pic.twitter.com/zCUuRBMJvU — NBA (@NBA) June 25, 2020

Air Canada si è ritirato nella giornata di ieri alla veneranda età di 43 anni. L’ala, ha giocato la sua ultima partita proprio lo scorso 11 marzo, giorno in cui la lega è stata sospesa a causa della prima positività riscontrata a Rudy Gobert. Il 10 aprile avrebbe dovuto giocare contro i Toronto Raptors, in una gara che si preannunciava davvero molto speciale per Vince e per la franchigia canadese che si sono lasciati senza un reale saluto.

Leggi anche:

Mercato NBA, i Dallas Mavericks firmano Trey Burke

NBA, rivelate le date ufficiali per gli spostamenti a Orlando

Le reazioni del mondo NBA al ritiro di Vince Carter