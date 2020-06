NBA, rivelate le date ufficiali per gli spostamenti a Orlando

Il piano per gli spostamenti delle 22 franchigie NBA verso il Walt Disney World Resort di Orlando, dove la lega è pronta a ripartire alla fine di luglio, è stato rivelato. Stando al report di Shams Charania insider NBA per The Athletic, le squadre viaggeranno tra il 7 e il 9 luglio, divise nei tre seguenti gruppi:

7 Luglio: Brooklyn Nets, Denver Nuggets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Utah Jazz e Washington Wizards.

8 Luglio: Boston Celtics, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Miami Heat, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder e i Sacramento Kings.

9 Luglio: Houston Rockets, Indiana Pacers, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs e i Toronto Raptors.

La lega sta facendo di tutto per ripartire in data 30 luglio e, specialmente dopo gli ultimi casi di COVID-19 che hanno colpito diversi giocatori, le restrizioni saranno massicce.

Sono previsti test anti-coronavirus ogni sera, ai giocatori sarà proibito recarsi all’interno delle stanze di altri, sarà vietato scambiarsi la maglia alla fine delle partite e gli atleti potranno fare la doccia solo ed esclusivamente nelle proprie stanze d’hotel e non nell’arena.

Nonostante le continue contestazioni, l’organizzazione NBA sembra pronta a regalare il proprio spettacolo in condizioni e forme senza precedenti, date le complicazioni del caso.

NBA players‘ game day schedule in the Orlando bubble for 2019-20 season resumption, as @TheAthleticNBA @Stadium has obtained: pic.twitter.com/6nHik0R9aN — Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2020

Ritornare a giocare senza pubblico sarà abbastanza strano per l’NBA, abituata a fare delle proprie partite un evento imperdibile a 360 gradi. Vista l’evoluzione dell’epidemia, però, pensare di riuscire addirittura a riprendere la stagione in una bolla di protezione con giocatori, allenatori e staff, sembrava impossibile solo poco tempo fa.

