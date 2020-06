NBA, Zion WIlliamson alza l’asticella per i Playoffs di Orlando

Mentre molti giocatori hanno cercato ovunque attrezzature per l’allenamento individuale e campi da gioco per rimanere in forma durante lo stop della NBA, Zion Williamson era nella struttura di allenamento dei New Orleans Pelicans per farsi curare dall’infortunio.

Poiché l’infortunio al ginocchio lo ha costretto a rimanere lontano dal parquet per gran parte della stagione, ha avuto una deroga speciale che sembrerebbe aver migliorato molto il suo fisico e anche lo stile di gioco. Tim Bontemps e Andrew Lopez di ESPN, grazie ad alcune fonti, affermano che Williamson potrebbe fare un grande passo avanti e stupire tutti quanti nella bolla di Orlando.

Anche David Griffin, vice presidente esecutivo delle operazioni di basket dei Pelicans ha lasciato intendere:

“Zion è stato diligente nel prendersi cura di se stesso. Fisicamente e mentalmente è ad un livello più alto”.

Zion Williamson ha perso 45 partite durante la stagione per via di un infortunio al menisco. Tuttavia, in 19 partite giocate dopo il suo ritorno, la prima scelta all’NBA Draft 2019 ha mantenuto l’hype della campagna pubblicitaria, con una media di 23.6 punti per partita con il 58,9% al tiro. Il suo atletismo e l’attacco aggressivo hanno spinto in avanti le qualità offensive della squadra, che sembra possa cavarsela per i Playoffs di quest’anno. Se i New Orleans Pelicans dovessero effettivamente raggiungerli, ancora meglio sarebbe vederli sfidare i Los Angeles Lakers al primo turno, soprattutto per i partner televisivi. Tutti andrebbero a vedere la sfida tra il grande LeBron James e il nuovo arrivato Zion Williamson . Per non parlare di Anthony Davis contro la squadra da cui si è allontanato, e Brandon Ingram, Lonzo Ball e Josh Hart contro la squadra che li ha scambiati. I due team avrebbero molto da raccontarsi, ma come sempre la parola va al campo.

