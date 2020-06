Alla lunga fila di giocatori che non si presenteranno ai nastri di partenza della stagione NBA, si aggiunge la recente defezione di Willie Cauley–Stein.

Come riportato infatti da Shams Charania The Athletic, il centro ha già comunicato ai Dallas Mavericks che non si presenterà nella bolla di Orlando.

Tra le motivazioni addotte dal giocatore, vi sarebbe inoltre la concomitanza della ripresa della stagione con la nascita di suo figlio.

Per sopperire alla sua assenza, la franchigia del Texas avrebbe però già comunicato di aver ingaggiato Trey Burke, attualmente libero sul mercato dopo essere stato tagliato a gennaio dai Philadelphia 76ers.

