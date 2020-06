Mercato NBA, i New York Knicks decideranno sull’allenatore entro fine luglio

Ieri Leon Rose, presidente dei New York Knicks, ha detto che vuole avere il prossimo allenatore della franchigia nominato prima della fine di luglio. Intervistato da Mike Breen a MSG Network, Rose ha detto che ci saranno “due fasi” nelle interviste ai candidati. All’inizio si terranno brevi incontri per rompere il ghiaccio, mentre più tardi si terranno le vere e proprie interviste con i possibili allenatori.

Il presidente Knicks ha parlato a Mike Breen riguardo cosa cerca nel futuro allenatore della franchigia:

“Noi stiamo guardando un sacco di persone diverse con diverse forme di pensiero e filosofie di gioco. E per me questo è educativo, e devo assicurarmi di passare attraverso questo passaggio mettendo i puntini sulle i per prendere la giusta decisione”

I Knicks non saranno tra le 22 squadre invitate ad Orlando e a guidare la squadra c’era Mike Miller, nominato coach ad interim dopo il licenziamento di David Fizdale. Rose ha detto che lo stesso Miller è stato il primo intervistato per il ruolo di head coach. Il presidente ha rifiutato di dare una lista dei candidati, ma i principali dovrebbero quasi certamente essere Tom Thibodeau, Kenny Atkinson, Jason Kidd, Will Hardy e Ime Udoka, con l’ex coach di Bulls e Timberwolves che sembra il favorito a sedere sulla panchina della franchigia della grande mela per guidarla nel corso dei prossimi anni.

Per il nuovo allenatore uno degli obiettivi principali, dichiarato già ieri da Leon Rose, sarà quello di sviluppare i tanti giovani presenti a roster come RJ Barrett e Mitchell Robinson:

“Vogliamo trovare il giusto leader per riuscire a sviluppare i nostri giovani talenti nel miglior modo possibile. Ed è proprio grazie al loro sviluppo che potremo in futuro essere una contender. Vogliamo anche qualcuno che sarà collaborativo con la dirigenza, qualcuno che possa riuscire a guidare gli altri”

