NBA, Paolo Banchero ottiene la cittadinanza italiana

Finalmente ci siamo: Paolo Banchero è ufficialmente italiano. Uno dei prospetti più attesi del Draft NBA 2022 (è addirittura previsto alla 5 in alcuni mock draft) ha svelato di aver ottenuto il passaporto italiano dopo diversi mesi dalla sua richiesta. La notizia, comunicata ufficialmente dalla Federbasket, fa ben sperare i tifosi di pallacanestro del Belpaese che da diverso tempo erano alla ricerca di nuove stelle per la Nazionale. Queste le parole di Banchero:

“Giocare in Azzurro per me è motivo di orgoglio, anche perché la mia famiglia si sente italiana. Ora ho il passaporto e non vedo l’ora di venire in Italia e cominciare. Sogno di andare a Venezia e fare un giro in gondola per la città. E di assaggiare il cibo”

Il giocatore dovrebbe unirsi alla Nazionale nel prossimo training camp per preparare il torneo preolimpico (in programma tra 29 giugno e il 4 luglio a Belgrado, ndr) e sperare nella possibilità di ottenere un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Con gli innesti di Nico Mannion e Paolo Banchero, l’Italia può forse tornare a sognare in grande.

