Tra i diversi free agent ancora liberi sul mercato NBA che sta per iniziare, il nome di DeMarcus Cousins esce dalla lista. L’ex giocatore dei Los Angeles Lakers, infatti, ha deciso di saltare la ripartenza stagionale nella bolla di Orlando per ritornare a disposizione a pieno regime in vista del prossimo dicembre. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

Il quattro volte All-Star, fermo ormai da quasi un anno, la scorsa estate aveva firmato con i gialloviola prima di essere tagliato a febbraio a causa della sua indisponibilità nel scendere in campo in seguito alla rottura del legamento crociato. Cousins, nella stagione 2018-19, ​​ha viaggiato con una media di 16.3 punti e 8.2 rimbalzi in 30 apparizioni con la maglia dei Golden State Warriors. Avventura segnata, anche in quel caso, da diversi infortuni che ne stanno inevitabilmente limitando il potenziale.

