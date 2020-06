I Golden State Warriors sono attesi da una offseason davvero molto importante per la rinascita della loro dinastia. Nei giorni scorsi, i californiani hanno annunciato il rientro – dopo un anno di stop – di Klay Thompson. La guardia è finalmente guarita dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro e si sta allenando senza restrizioni da qualche giorno. I prossimi step riguardano ora il prossimo Draft NBA 2020 (16 ottobre, ndr), in cui gli Warriors avranno la possibilità di scegliere una top-pick (sicuramente tra i primi cinque), e la free agency 2020 (dal 18 ottobre, ndr)

Ebbene, c’è un terzo elemento di cui il front office guidato da Bob Myers dovrà tenere conto, ossia della trade exception da 17.2 milioni di dollari ancora disposizione. Il contro, però, è che Golden State dovrà essere rapida nel poterla utilizzare poiché la validità di tale eccezione scadrà il 24 ottobre, a pochi giorni dall’apertura della free agency.

The $17.2M Golden State trade exception now expires on October 24. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 20, 2020

Come riporta correttamente Yahoo Sports, la TPE è arrivata come parte della trade che ha portato Andre Iguodala ai Memphis Grizzlies durante la scorsa estate – consentendo così a Golden State di assorbire lo stipendio di un giocatore fino a $ 17.2 milioni. Inizialmente, la scadenza della trade exception era prevista per il 7 luglio, ma con lo stravolgimento del calendario NBA e dell’estensione stagionale, la deadline è stata rinviata.

Di conseguenza gli Warriors avranno 36 ore di tempo, successivamente al moratorium period, in cui utilizzare la TPE. Durante il periodo di ‘moratoria’, Golden State non potrà annunciare alcuna trade ma le sarà chiaramente possibile negoziare con le altre franchigie per cercare di portare a termine qualche trade.

I californiani hanno una grande opportunità di tornare a dominare la lega: devono solo capire come e quando fare le loro mosse.

Leggi anche:

Mercato NBA, Joakim Noah firma con i Clippers fino a fine stagione

La NBA definisce la finestra di mercato: si comincia il 23 giugno

Mercato NBA, I Memphis Grizzlies pensano ad Anthony Tolliver fino a fine stagione