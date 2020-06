Finalmente sembrano esserci ottime notizie per i Golden State Warriors: secondo quanto riporta The Athletic, infatti, il buon Klay Thompson è definitivamente guarito dall’infortunio della scorsa estate. La guardia è stata alle prese con un percorso riabilitativo lungo un anno esatto dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Thompson, però, nelle ultime ore è stato segnalato come in buona forma e lo staff medico degli Warriors gli ha dato il via libera per potersi allenare senza più restrizioni.

Sempre secondo il famoso sito sportivo americano, la stella di Golden State nelle ultime settimane si sta allenando privatamente in quel di San Francisco in attesa di capire se e quando potrà partecipare ufficialmente ai mini-camp che la NBA sembra voler organizzare per le 8 squadre rimaste fuori dal finale di questa regular season. Nel frattempo Steve Kerr, coach della compagine californiana, esulta alla notizia del rientro di Klay e si aspetta una sua eventuale presenza, insieme a Stephen Curry e Draymond Green:

“Mi immagino che ci saranno tutti. La loro presenza, come quella di tutti, non la considero volontaria: sarei sorpreso se qualcuno mi dicesse che non vuole prendere parte a questi mini camp”

Durante la sua assenza, gli Warriors sono crollati in questa stagione registrando un record di 15-50 e terminando l’annata anzitempo rispetto alle 22 squadre che invece torneranno sul parquet nella bolla di Orlando.

