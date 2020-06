Mercato NBA, I Golden State Warriors vogliono firmare Dragan Bender

I Golden State Warriors stanno pianificando in fretta il loro prossimo futuro. Tra una Trade Player Exception da 17.2 milioni e una scelta davvero alta al prossimo Draft NBA 2020, la franchigia californiana non vede l’ora di affrontare la prossima offseason. Nell’idea di Golden State c’è anche quella di trattenere Dragan Bender a San Francisco. Il giocatore, arrivato tramite un paio di decadali lo scorso febbraio dopo essere stato tagliato dai Milwaukee Bucks, ha lasciato una buona impressione al front office degli Warriors i quali sarebbero così interessati a firmare per almeno un altro anno il giocatore.

Hearing Dragan Bender is a player teams have their eyes on as an "early free agent addition" for 2020-21. The idea would be to sign him now with some guaranteed money for 20-21. Teams like what the only 22-year-old (yes, really!) did with GSW. Warriors would like to keep him too.

