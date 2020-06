Mercato NBA, I Memphis Grizzlies pensano ad Anthony Tolliver fino a fine stagione

Dopo la notizia di Joakim Noah pronto a trasformare il suo contratto da dieci giorni con uno fino al termine della stagione ai Clippers, anche i Memphis Grizzlies sembrano pronti a battere un colpo in vista del mercato NBA di settimana prossima. La lega, infatti, ha deciso di consentire alle 22 squadre che parteciperanno alla ripartenza stagionale nella bolla di Orlando, di intervenire per puntellare i rispettivi roster in vista dei playoff.

I Grizzlies, attualmente ottavi nella Western Conference, sono intenzionati a firmare fino a fine stagione Anthony Tolliver. L’ex Detroit Pistons nel mese di marzo aveva firmato un contratto di 10 giorni, prima della sospensione improvvisa della stagione a causa della pandemia di coronavirus.

Memphis is the likely destination for Anthony Tolliver when the league's transaction window opens Tuesday, league sources say, but Tolliver has attracted interest from multiple teams

Tolliver's 10-day with the Grizzlies was expiring just as the NBA season was suspended March 11

— Marc Stein (@TheSteinLine) June 20, 2020