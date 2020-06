Dwight Howard, il centro dei Los Angeles Lakers, è uno di quei giocatori che, capitanati da Kyrie Irving, non vogliono tornare a giocare.

Dietro questa scelta ci sono motivi legati all’emergenza sociale in America, sfociata in questi giorni dopo l’assassinio di George Floyd.

Tramite una lettera affidata a Shams Charania di The Athletic, il numero 39 gialloviola ha spiegato che non vogliono bloccare la ripresa NBA, ma vogliono chiarezza e aiutare la comunità.

Lakers' Dwight Howard in statement to @TheAthleticNBA @Stadium: "Our main objective is to raise awareness and gain transparency…Many of our fellow players are afraid to voice their concerns and are continuing to follow along with what they believe they have to." pic.twitter.com/dfTlSPBwpV

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 17, 2020