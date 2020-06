NBA, Lillard e Howard si uniscono alla coalizione di Irving

Il programma del gruppo convince e la coalizione, che non appoggia i piani della lega circa la ripartenza e chiede precisi chiarimenti, ingloba altre due star. Oltre a Kyrie Irving e Avery Bradley, ideatori del movimento, si uniscono pubblicamente il centro dei Los Angeles Lakers Dwight Howard e il numero 0 dei Portland Trail Blazers Damian Lillard. La coalizione è nata per proteggere le opinioni di coloro che vorrebbero esporsi, ma che non lo fanno per paura di ritorsioni, e per affrontare temi diversi legati alla ripartenza. Ad esempio, la possibile impennata dei casi di Covid-19 in Florida e le responsabilità dei giocatori circa eventuali malattie.

Secondo quanto riportato da ClutchPoints, Lillard e Howard si sarebbero uniti alla coalizione anche per paura che la ripartenza del campionato distragga le persone che stanno protestando pacificamente per l’ennesima morte vergognosa di un uomo di colore, al grido di Black Lives Matter. In ogni caso, la point guard dei Blazers si è dichiarata favorevole al proseguito della competizione, ma non sicura al 100%. E ha voluto lasciare un messaggio di supporto alla lotta contro il razzismo:

“Molti dei nostri cuori sono con le nostre persone. La nostra mente è con loro. Ci sentiamo come se dovessimo far parte di tutto ciò, come se dovessimo far parte della battaglia. Forse, dovremmo focalizzarci su quello.”

