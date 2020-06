NBA, Collin Sexton: “Il prossimo anno voglio l’All-Star Game”

La stagione dei Cleveland Cavaliers è ufficialmente terminata. La franchigia dell’Ohio infatti non fa parte delle 22 squadre che si riuniranno nella “bolla” di Orlando per concludere l’annata. Nonostante manchino ancora molti mesi all’inizio della nuova stagione, Collin Sexton ha già le idee chiare riguardo gli obiettivi che vuole raggiungere il prossimo anno. La giovane guardia, durante un’intervista su Zoom con Chris Fedor di cleveland.com, ha dichiarato:

“Il mio obiettivo primario è l’All-Star Game. Sono affamato e voglio lavorare ancora più duramente perchè voglio provare la sensazione di esprimermi su quel palcoscenico”

Dopo una prima stagione fatta di alti e bassi, in quella appena conclusa Sexton ha mostrato una notevole crescita. È passato infatti dai 16.7 punti di media con il 40% dal campo nel suo anno da rookie, agli ottimi 20.8 punti con il 47.3% nel suo secondo anno.

I progressi di Sexton sono stati elogiati sia dai compagni che dal suo allenatore J.B. Bickerstaff che ha lodato pubblicamente il ragazzo anche per l’etica del lavoro e la voglia di migliorarsi dimostrate nei mesi precedenti allo stop causa coronavirus.

Stop che ha fermato il suo incredibile stato di forma (nelle ultime 5 partite ha fatto registrare 30 punti di media con il 58.4% dal campo) ma che gli consentirà di lavorare meglio sui suoi punti deboli. Quest’estate infatti, il 21enne ex Alabama avrà molto tempo a disposizione per migliorare i suoi punti deboli e presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione, pronto per raggiungere il suo obiettivo.

