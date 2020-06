NBA, Coach Bickerstaff: “Noi di Cleveland vogliamo almeno allenarci!”

J.B. Bickerstaff, coach dei Cleveland Cavaliers, nella giornata di oggi ha commentato la possibilità di poter allenare la sua squadra anche se esclusi ufficialmente dalla regular season 2019-2020. Di fatto, il nuovo format previsto per la ripartenza della NBA, escluderà ben 8 compagini tra cui quella dell’Ohio. Il capo allenatore dei Cavs ritiene in ogni caso che la lega consentirà ai club inattivi di poter avviare qualche forma di allenamento nei rispettivi centri. Queste le sue parole rilasciate a Sam Amico di Sports Illustrated:

“La nostra aspettativa è che la NBA ci permetterà di fare qualcosa. Stiamo cercando di capire come risolvere la questione e so che ci sono anche altre squadre che stanno facendo richiesta formale per potersi allenare.”