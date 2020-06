NBA, Kevin Love riceverà l’Arthur Ashe Courage Award

Kevin Love dopo Bill Russell. Domenica 28 giugno il lungo dei Cleveland Cavaliers riceverà il premio intitolato al tennista Arthur Ashe e consegnato agli atleti i cui meriti “trascendono lo sport”. Un anno dopo che a riceverlo era stato l’ex centro dei Boston Celtics. Love riceverà Arthur Ashe Courage Award per il coraggio dimostrato nel 2018, quando rese pubblici i suoi problemi di ansia e salute mentale e per l’impegno nella sensibilizzazione sul tema che ha avviato da allora.

Il giocatore, ancora in forza ai Cavaliers, ne ha parlato a USA Today:

“Ai tempi parlai con il mio agente (Jeff Schwartz, ndr) e sapeva come sono le cose quando la gente rivela le proprie vite al pubblico. Lui capì e disse “Stai per aprire te stesso a molte persone. E molte persone parleranno di questo e ti identificheranno in questo più che nel basket. Sei sicuro di volerlo? Stavo soffrendo. Volevo rivelare certe cose e uscirne. Finché sei in grado di aiutare anche solo un ragazzino, stai facendo tutta la differenza possibile.”