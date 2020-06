Zion Williamson protagonista del trailer 2K21 per PS5

Ieri è stata presentata la PlayStation 5, nuova frontiera del gaming targata Sony. Pochi dettagli, nessuna data di uscita e nessun prezzo di mercato. I presentatori non si sono sbilanciati troppo, ma hanno potuto mostrare in mondovisione il design della nuova console che sarà pressoché disponibile intorno a Natale. Bianca, due formati differenti – uno interamente digitale e uno dotato di unità di disco – la nuova PS5 sembra prediligere un formato verticale. Inoltre, sono state rilasciate molte informazioni circa i giochi con i quali ci si potrà divertire.

Tra questi non può mancare un pilastro come NBA 2K21, del quale è già possibile ammirare il trailer. L’anteprima ha messo in mostra, in una definizione mozzafiato, l’indiscussa stella dei New Orleans Pelicans Zion Williamson. Il prodotto dei Duke Blue Devils si trova in una palestra fatta di luci e ombre e, ovviamente, si allena – magari proprio in vista della ripresa fissata per il 30 luglio. Il numero 1 dei Pelicans palleggia, tira, schiaccia ed esce di scena sradicando il ferro dal tabellone. Insomma, Williamson e NBA 2K21 formano il connubio perfetto: potenza e alta prestazione.

Il trailer fornisce uno spunto al quale ancora non c’è risposta: sarà proprio Williamson ad accaparrarsi la copertina della nuova edizione? Nel frattempo godetevi il video. Buona visione.

First look at NBA 2K21 for the PS5 😮🎮 (via NBA 2K, h/t @ESPN_Esports) pic.twitter.com/KoVRAdW7t5 — SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2020

