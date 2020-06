Mercato NBA, i New York Knicks interessati a Gallinari

Uno dei free agent più ambiti in vista della prossima stagione NBA è sicuramente Danilo Gallinari. I Miami Heat hanno mostrato un forte interesse nei suoi confronti già da diverso tempo. Ma a quanto pare non sono gli unici. Secondo quanto riportato dal giornalista di SNY Ian Bagley anche i New York Knicks sarebbero interessati all’italiano, in vista della prossima free agency.

Ovviamente sarà il numero otto dei Thunder a decidere la prossima meta in quanto free agent. Come anticipato l’interesse degli Heat è molto forte, ma i giovani Knicks guidati da Leon Rose rappresentano una scelta allettante e per Gallinari potrebbe prospettarsi l’ipotesi di un ritorno al passato a New York. Sono ormai trascorsi 12 anni da quando l’azzurro ha mosso i primi passi nella NBA in maglia Knicks.

Inoltre, i Knicks potrebbero pensare ad un clamoroso ritorno di Anthony: questa opzione era già stata presa in considerazione la scorsa estate, nel tentativo – poi fallito – di attirare Kevin Durant e Kyrie Irving al Madison Square Garden.

Manca ancora diverso tempo all’inizio della free agency, fissato per il 18 ottobre, ma i Knicks si stanno già muovendo per valutare cosa fare nel prossimo futuro. La franchigia, esclusa dalla ripartenza a 22 squadre dell’attuale stagione, vuole assolutamente tornare a far sognare i propri tifosi, e Gallinari potrebbe essere uno dei nomi da cui ricominciare.

