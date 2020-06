Mercato NBA, anche i Miami Heat puntano a DeMarcus Cousins

La NBA permetterà alle franchigie, in vista del ritorno in campo ad Orlando, di firmare nuovi free agent. In questo modo il roster verrà allargato da 15 giocatori a 17 (15 giocatori con contratto normale più due con contratti two-way). A causa dell’improvviso cambio di regolamento, molte squadre stanno cercando di attrezzarsi al meglio, cogliendo le possibili occasioni sul mercato dei free agent. Uno dei nomi più gettonati è sicuramente quello di DeMarcus Cousins. Le passate stagioni dell’ex All-Star sono state caratterizzate da pesanti infortuni.

Cousins ha passato l’ultima stagione facendo riabilitazione con i Los Angeles Lakers, i quali lo hanno però tagliato verso febbraio per far spazio a Markieff Morris. Cousins potrebbe tornare a vestire la maglia gialloviola a seguito della riapertura del marcato, ma i Lakers non sono gli unici interessati a lui.

Secondo quanto riferito da Ira Winderman del Sun Sentinel, anche i Miami Heat sono interessati a firmare l’ex centro degli Warriors. Gli Heat hanno spazio sufficiente per firmare un nuovo giocatore, ma per farlo dovranno sicuramente tagliare dei nomi dal roster: i più probabili sono Solomon Hill, Chris Silva o Udonis Haslem.

La decisione di Boogie sarà nota tra una decina di giorni con l’inizio del mercato NBA fissato per il 22 giugno.

