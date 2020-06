NBA, Blake Griffin: “Tornerò in forma per la prossima stagione”

La riabilitazione del sei volte All-Star, Blake Griffin, dall’intervento chirurgico al ginocchio sta procedendo bene. L’ala dei Pistons spera di essere pronta per la ripartenza della stagione NBA 2020-2021. In una intervista rilasciata in esclusiva a Pistons.com, Griffin si è così espresso:

“Per quanto riguarda la riabilitazione, mi sento benissimo. Ne ho davvero bisogno per tornare a competere ad alti livelli. Sto cercando di mantenere la stessa intensità di allenamento e di essere pronto quando la prossima stagione ricomincerà ”

Griffin è stato impiegato solamente 18 volte nel corso della stagione. Inoltre ha fatto registrare i suoi minimi di carriera alla voce media punti (15.5) e rimbalzi (4.7) a causa dei continui problemi fisici. Ad inizio gennaio ha subito un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro che lo ha costretto a salutare anzitempo la stagione. A causa di uno dei peggiori record (20-46) dell’intera lega e per la sospensione della NBA a causa del coronavirus, la stagione dei Pistons è ormai terminata, poiché esclusi dai 22 che si riuniranno ad Orlando il prossimo 30 luglio.

Con i playoff 2019-2020 che si disputeranno tra settembre e ottobre, la stagione 2020-2021 dovrebbe iniziare a dicembre, a quasi un anno dall’ultima apparizione di Griffin:

“Ovviamente il periodo di riposo è più lungo di quanto mi aspettassi. Ma proverò a trarne vantaggio e ad essere intelligente al tempo stesso. Starò attento a non farmi male e a non creare uno svantaggio dato tutto questo tempo.”

