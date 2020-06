La NBA torna in campo prima del previsto: il 30 luglio

La NBA tornerà in campo un giorno prima del previsto. Non più il 31 luglio bensì il giorno prima. Non molto a dire il vero, ma pur sempre un segnale inequivocabile della voglia di tornare sul parquet. A riferirlo è Adrian Wojnarowski sul suo profilo Twitter.

The NBA is targeting a slightly earlier date for the restart of the season in Orlando, sources tell ESPN: July 30. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 11, 2020

Immediate le reazioni dei tifosi, come testimoniano i commenti al tweet. Tra GIF con le esultanze Nets per esprimere la propria gioia a faccine piangenti per quelli che si erano sbagliati e avevano letto il 30 giugno, la gente sta facendo capire quanto la NBA sia mancata a tutti noi. Ma nei commenti dei tifosi è partita anche la sfida a colpi di meme per chi si aggiudicherà il titolo. E se a Kawhi Leonard si sono accessi gli occhi in stile Terminator, il Re è stato immortalato in stile Freezer di Dragon Ball.

Lebron July 30 pic.twitter.com/timny2WfDQ — The best (@lamarmvp_08) June 11, 2020

Insomma, dopo quasi 4 mesi di stop, la NBA sta scaldando ufficialmente i motori pronta a tornare per finire la stagione 2020 nel miglior modo possibile. Grazie anche alla formula adottata: 22 franchigie a contendersi i play off, per poi proseguire alla vecchia maniera. Il tutto di scena in quella che sarà una vera e propria campana di vetro, il DisneyWorld di Orlando, in Florida. Per preservare giocatori e staff dal resto del mondo e dalla pandemia globale.

Ancora poche settimane di pazienza e ci saremo: finalmente sapremo chi saranno i vincitori di una delle stagione più equilibrate degli ultimi anni. Per ora, ci godiamo la sfida social tra i tifosi.

