Lutto nel mondo NBA: è scomparso Harry Glickman, fondatore dei Portland Trail Blazers

I Portland Trail Blazers hanno annunciato che il fondatore della franchigia Harry Glickman è morto mercoledì all’età di 96 anni.

Ciò quanto dichiarato dal presidente Jody Allen a nome di tutta la franchigia:

“I Trail Blazers sono stati a lungo i beneficiari della visione, della generosità e dell’ispirazione di Harry. Come fondatore della squadra e primo direttore generale, la sua leadership è stata determinante nell’accendere l’orgoglio della nostra città e la passione per lo sport. Sono grato per i numerosi contributi di Harry alla serie nel corso degli anni. Mancherà a tutti noi”.

The father of professional sports in Oregon, a true Trail Blazer. We will miss you, Harry ❤️ pic.twitter.com/FaHj4yzMbO — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 11, 2020

Glickman, insieme a Herman Sarkowsky, Larry Weinberg e Robert Schmertz, faceva parte del gruppo di proprietà originale dei Portland Trail Blazers, quando nel 1970 alla città fu data la possibilità di fondare una squadra NBA. Inoltre ha guidato la franchigia sia nelle vesti di General Manager che come presidente fino al 1994. Con Harry Glickman la squadra vinse un titolo nel 1977 e partecipò anche a tre finali NBA.

Sui social sono stati molti i ringraziamenti, soprattutto su Twitter. Tanti hanno condiviso un post per ricordare che uomo fosse Glickman, ritenuto da molti come uomo generoso, amante della propria città e dello sport.

Trail Blazers announce franchise founder Harry Glickman has died at age 96. A true legend, a true gentleman, and a titan in Oregon sports history. He still attended Blazers games this year, watching from front row, near where Damian Lillard made his shot to beat OKC in playoffs. — Jason Quick (@jwquick) June 11, 2020

There would be no @trailblazers franchise in Portland without the foresight and dedication of my friend Harry Glickman. I join with everybody in #RipCity tonight in thanking this community icon for his vision and mourning his passing. — Ron Wyden (@RonWyden) June 11, 2020

Il GM della franchigia, Neil Olshey, ha inoltre aggiunto:

“Glickman ha gettato le basi e stabilito un punto di riferimento per il successo dei piccoli mercati nella NBA. È stato la forza trainante che ha posto le basi per il campionato NBA del 1977, un momento fondamentale che ha elevato Portland e le ha permesso di unirsi all’élite dei franchising sportivi professionali. I suoi contributi alla città di Portland e ai Trail Blazers sono immensi e per questo tutti noi siamo enormemente grati per tutto ciò che ha fatto”.

