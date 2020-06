NBA, Carmelo Anthony: “Devo capire se giocare il finale di stagione”

Nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di Carmelo Anthony riguardo la possibile ripresa della stagione NBA 2019-2020 in quel di Orlando. La stella dei Portland Trail Blazers, infatti, ha commentato in diretta live su Twitter la possibilità di non partecipare alle ultime 8 gare di regular season in programma verso la fine di luglio. Nello specifico Anthony ha detto a Ernie Johnson che fisicamente è pronto, ma ha dichiarato di essere preoccupato per la mancanza di dettagli riguardanti il ​​piano di ritorno in sicurezza della lega al Walt Disney World Resort:

“Ci sono ancora questioni da risolvere per cui non mi sento di dire che sono pronto al 100% a ricominciare, dobbiamo vedere come le cose si evolveranno nei prossimi giorni.”

Gli obiettivi di Portland sono chiari: cercare di avvicinarsi ai Memphis Grizzlies per poterli spodestare dall’ottavo posto, utile per la qualificazione alla postseason:

“Ci sentiamo pronti da un punto di vista fisico e siamo finalmente al completo. Il recupero sia di Nurkic che di Collins per noi è fondamentale: sappiamo quello che dobbiamo fare e siamo concentrati sul nostro obbiettivo, che resta naturalmente la postseason.”

Nel frattempo, secondo quanto riferito dai media americani, circa 40-50 giocatori NBA ieri hanno partecipato ad una conference call per discutere del tentativo di ricominciare la stagione. Qualche atleta ha espresso più di una perplessità e preoccupazione per le loro situazioni familiari, per l’ambiente simile a un campus in quarantena, per il coronavirus e per tutte le questioni sociali che stanno attanagliando l’America in queste ore. Vedremo cosa succederà.

