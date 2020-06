Ripresa NBA, Doncic “non è ancora in forma, ma sarà pronto a giocare”

I Dallas Mavericks fanno parte delle 22 squadre invitate ad Orlando per concludere la travagliatissima NBA edizione 2019/2020. I Mavs hanno vissuto un’annata tutto sommato più che positiva. L’esplosione definitiva del talento di Luka Doncic li ha letteralmente trascinati e sembra difficile non vedere Dallas ai prossimi Playoff.

Prima della pausa, lo sloveno era fuori obbligatoriamente per via del recupero dall’infortunio al pollice. Con questo problema alle spalle, l’attenzione di Luka si concentra ora sul recuperare la forma migliore che, come rivelato dal suo personal trainer Jure Drakslar, non è ancora ottimale:

“La maggior parte dei giocatori ha fatto fatica a rimanere in forma. Doncic non ha fatto eccezione. Sappiamo qual è il suo ruolo a Dallas. Luka migliora ogni giorno, si impegna tantissimo. Si sta dedicando anima e corpo per essere pronto alla ripresa” “Non è nella forma migliore, ma è normale. Le partite NBA non riprenderanno prima della fine di luglio, quindi c’è ancora tempo per recuperare ed essere pronti. In ogni caso, sarebbe pronto a giocare anche ora”

Drakslar, preparatore fisico del Khimki di nazionalità slovena, sta allenando personalmente Doncic e ha suggerito quale potrebbe essere lo step migliore per recuperare la forma perduta ancora più in fretta:

“Allenarsi da solo non è abbastanza, ha bisogno di iniziare a farlo con i compagni di squadra. Può giocare con i suoi compagni sloveni, ma non è la stessa cosa che farlo con quelli di Dallas”

Attualmente, l’eventuale incrocio in post-season dei Mavericks li vedrebbe accoppiati al primo turno con i Denver Nuggets, che hanno già promesso battaglia.

