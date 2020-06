NBA, Jamal Murray suona la carica: “Possiamo vincere il titolo”

La NBA procede spedita verso la ripresa dei giochi, fissata per il 31 luglio. Le 22 squadre invitate ad Orlando giocheranno qualche partita di regular season, prima di buttarsi a capofitto nei Playoff. Fra quelle più agguerrite, c’è da segnalare la presenza dei Denver Nuggets. Attualmente al terzo posto della Western Conference, Jokic e soci vogliono riscattarsi dopo la precoce eliminazione in Gara 7 delle scorse semifinali di Conference contro Portland.

Finalmente consci dei propri mezzi, i Nuggets possono puntare addirittura al titolo. Parola di Jamal Murray:

“Sappiamo di poter vincere il titolo. Io e il Joker [Jokic, ndr] abbiamo passato tutto questo tempo a Denver ad allenarci” “Perché non dovremmo riuscirci? Abbiamo dimostrato di essere una delle migliori squadre, anno dopo anno. Abbiamo battuto grandi squadre con costanza. Non avremmo dovuto perdere contro Portland. Quella è stata colpa nostra, dell’inesperienza e del fatto che loro erano una buona squadra. Ma crediamo che non ci sia una squadra in grado di batterci in una serie al meglio delle 7, se giochiamo al massimo delle nostre possibilità”

L’obiettivo dei Nuggets è sempre stato quello di tenere il core della squadra intatto, visti gli ottimi risultati ottenuti in queste ultime stagioni. La trade degli scorsi mesi, che li ha visti coinvolti insieme ad altre 3 squadre (Houston, Atlanta, Minnesota), ha invece scombinato decisamente le carte in tavola. Sono partiti Malik Beasley e Juancho Hernangomez, due elementi fondamentali dalla panchina. Sostituiti da Noah Vonleh e Keita Bates-Diop.

Basterà questo scossone ai Nuggets per rilanciarsi ai prossimi Playoff e puntare al titolo, come annunciato da Murray? Attualmente, l’accoppiamento Playoff li vedrebbe affrontare al primo turno i Dallas Mavericks di Luka Doncic, un cliente scomodissimo per chiunque.

