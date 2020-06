Pau Gasol sta pensando ad un nuovo ritorno nella NBA. Il catalano, infatti, nelle ultime ore ha rilasciato una intervista in cui ha confermato il suo ottimismo per quanto riguarda il problema al piede che lo sta tenendo lontano dai campi da ormai più di una stagione. Gasol sta quindi valutando come finire nel migliore dei modi la sua immensa carriera che dovrebbe peraltro coincidere con le Olimpiadi di Tokyo 2021. Queste le parole di Gasol sull’argomento:

“La mia intenzione è quella di giocare un’altra stagione se il piede è OK, sia nella NBA o in Europa. Un’ultima stagione con i Lakers sarebbe molto attraente, ma anche finire al Barça è attraente. Devo però fare i conti con la realtà e vedere quale situazione sarebbe la migliore per le circostanze del momento.”

Pau Gasol ha detto, tuttavia, che ci sono ancora alcuni ostacoli prima di poter prendere una decisione finale:

“Mi sento bene. Ho avuto più tempo per riprendermi dopo questo stop forzato degli sport. Quando potrò iniziare a correre e saltare avrò molte più informazioni da sapere sul mio piede e se l’osso si sarà consolidato abbastanza perché io possa giocare di nuovo a basket professionistico.”

La speranza è quella di rivedere il catalano se non in NBA, almeno su un parquet. La pallacanestro ha ancora bisogno della sua regalità.

