Nella giornata di oggi è comparso un videomessaggio da parte di Dennis Rodman ad indirizzo di Andrea Petagna, giocatore della Spal e promesso sposo del Napoli. L’ex campione NBA con i Chicago Bulls ha parlato all’attaccante italiano – il quale è un suo grandissimo fan dichiarato – facendogli i complimenti per la sua carriera da calciatore e definendolo un autentico “Bulldozer”, invitandolo poi a seguire quello che sta facendo sua figlia Trinity Rodman, anch’essa calciatrice:

“Andrea, non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando. Andrea, IL BULLDOZER! Ma cosa significa? Che fai tanti gol? Ho una cosa da dirti: ho una figlia che si chiama Trinity, è la miglior giocatrice del mondo in questo momento, cercala. Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi: ‘Dennis sai cosa? Avevi ragione, è brava come me. Anche lei è una bulldozer! Ma è una Rodman’. Tutti i tuoi amici ti vogliono bene Andrea, rispetto rispetto rispetto. Continua così!”.

Petagna ha quindi ripreso il messaggio del suo idolo sul suo profilo Instagram ufficiale, ringraziandolo per la personalissima dedica e promettendo – inoltre- che seguirà ogni passo di Trinity. La figlia di Rodman si trova attualmente nel giro della Nazionale giovanile americana e sembra essere una delle stelle più luminose del panorama calcistico a stelle e strisce. Il talento, in casa Rodman, pare non mancare.

