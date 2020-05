I 10 sportivi più pagati al mondo del 2020

L’appuntamento annuale con la classifica degli sportivi più pagati al mondo è arrivato. Forbes, rivista economica specializzata, ha stilato la propria graduatoria registrando, questa volta, una contrazione degli introiti economici a causa della grave pandemia globale che ha di fatto arrestato ogni sport in questi ultimi mesi e visto tagli a stipendi e bonus destinati agli atleti.

Come riporta magistralmente Forbes:

“I 100 atleti più pagati del mondo hanno guadagnato quest’anno un totale di 3,6 miliardi di dollari, il 9% in meno rispetto al 2019 e in calo per la prima volta dal 2016”.

I giocatori NBA sono quelli più rappresentati all’interno dei 100 sportivi più ricchi. Seguono atleti di football (31), calcio (14) e tennis (6). Come periodo di riferimento, Forbes ha comunicato di aver raccolto ogni dato presente tra il 1° giugno 2019 e, verosimilmente, il 1° giugno 2020 al lordo di tasse e/o commissioni degli agenti.

10. Carson Wentz – 59.1 milioni di dollari

Sport: Football (NFL)

Squadra: Philadelphia Eagles

Stipendio 2019/2020: 55.100.000 $

Sponsor 2019/2020: 5.000.000 $

I Philadelphia Eagles hanno esteso il contratto di Carson Wentz nel giugno 2019 accordandosi per 128 milioni di dollari in quattro anni. Il deal includeva un bonus alla firma pari a 16.4 milioni, nonché un bonus di altri 30 milioni pagati nel marzo 2020. Inoltre, Wentz ha un solido portafoglio di sponsorizzazioni attive con Nike, NRG, Bobcat, Amazon, Sanford Health, Bose, Scheels e BlackRidge Bank. Nella Lega dal 2016, Carson ha già fatto passi decisamente importanti, assicurandosi un posto in questa top-10.