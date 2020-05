NBA, Richard Hamilton svela un aneddoto su MJ agli Wizards

Quasi tutti conoscono abbastanza dettagliatamente la carriera, il palmares, gioie e dolori di Michael Jordan. Un idolo per tanti, una leggenda per chiunque. Alzino una mano coloro che sanno che MJ ha giocato due stagioni con i Washington Wizards, dal 2001 al 2003; ne alzi due chi non ricordava che fosse contemporaneamente president of basketball operations. E viene da pensare che, forse, questo particolare sfuggì di mente anche l’allora compagno Laron Profit, il quale provò a scherzare con qualcuno più grande di lui, in tutti i sensi. Uscendone però tristemente sconfitto.

Richard Hamilton ha giocato agli Wizards per tre stagioni, tra il 1999 e il 2002, e ha svelato al podcast All The Smoke un retroscena tutto da ridere. Almeno per voi che leggete. L’episodio ha come protagonista proprio Profit, il quale tentò durante un allenamento di fare trash talking con l’ex Chicago Bulls. Spingendosi però un tantino avanti. Il risultato? Qualche mese dopo Profit fu scambiato con gli Orlando Magic. Queste le parole di Hamilton:

“Io e Profit eravamo soliti scherzare con Jordan. Ma a volte Profit diceva cose di cui non entrerò nel merito. Ricordo che una volta ci stavamo allenando, e Laron [Profit] mise a segno un tiro su Michael. E poi gli disse: ‘Non puoi marcarmi con quei ginocchi fottutamente vecchi’. Io ero tipo: ‘Stop, timeout, timeout! Non puoi dire una cosa del genere al GOAT’ “.

Poi continua:

“Michael era irritato. Lui era anche presidente delle operazioni. Era irritato a tal punto che più avanti, in quella estate, Laron fu ceduto.”

Tra scherzare con il fuoco e scherzare con Michael Jordan non c’è molta differenza. Il concetto è, più o meno, lo stesso: puoi uscirne bruciacchiato.

