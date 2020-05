NBA, Anthony su Jordan-James: “È la nostra società, ne devi scegliere uno”

Con l’NBA fuori dai radar a causa dello stop dovuto all’avanzare del Covid-19, il palcoscenico del teatro è stato occupato di forza, quasi con un colpo di stato, dal dibattito su chi sia il migliore di sempre. Michael Jordan o LeBron James? È ormai lontano il ricordo circa la prima persona ad aver espresso il suo parere e, non è possibile ripescare nel calderone di opinioni chi per primo abbia dato il via a questa sorta di competizione. Poco importa, anche perché c’è un nuovo aggiornamento. Quello di Carmelo Anthony.

Stavolta un pensiero condivisibile, più orientato alla ricerca della calma che alla fomentazione di un fuoco già discretamente acceso. L’ala piccola in azione ai Portland Trail Blazers ha parlato così ai microfoni di CBS Sports:

“Michael Jordan è il GOAT. È il migliore di sempre. Lo sappiamo tutti e tutti siamo d’accordo su questo. Ma perché non possiamo dire che anche LeBron abbia dato i suoi frutti nel suo periodo in lega? Perché non possiamo dire: ‘MJ era grande, LeBron è grande, Kobe [Bryant] è grande’? Oggi, non possiamo dire una cosa del genere perché è sempre ‘questo’ o ‘quello’. Ed è semplicemente la nostra società. Ne devi scegliere uno.”

Melo conosce il numero 23 dei Los Angeles Lakers dall’infanzia ed è sotto contratto con il brand di MJ. Per il 10 volte All Star il paragone tra i due è impossibile ed il motivo è qui già intuibile:

“Sono due giocatori totalmente diversi. Tuttavia, è improbabile che il dibattito finisca presto. Se finirà.”

