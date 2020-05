NBA, Oladipo: “Ho ancora tantissimo da dimostrare”

Victor Oladipo, stella degli Indiana Pacers, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua stagione iniziata verso gennaio dopo essere rimasto ai box da diverso tempo poiché si stava riprendendo da un terribile infortunio al tendine del ginocchio. Prima di questo grave problema fisico, Oladipo stava vivendo il miglior momento della sua carriera. Dopo essere passato ai Pacers nell’affare Paul George, il nativo del Maryland ha dimostrato a tutta l’NBA il suo talento. Durante l’attuale stagione Oladipo era riuscito a scendere in campo in 13 occasioni e stava pian piano ritrovando il suo ritmo.

Oladipo è ben consapevole che ci sia ancora diversa strada davanti a sé da percorrere per diventare, un giorno, una delle stelle di questa Lega. In una intervista rilasciata ai microfoni di The Athletic ha detto quanto segue:

“Voglio che il mondo intero si ricordi del mio nome, è per questo che scendo in campo ogni sera. Oggi non sento di avere ancora il rispetto che merito, e va bene, lo capisco, sono stato lontano dai campi più di un anno e ho ancora molto da dimostrare. Per questo che tornerò più forte di prima, perché ho ancora dei conti in sospeso. Ho degli obiettivi da raggiungere e li raggiungerò. Mi ricordo quando nessuno sapeva chi fossi: è stata quella la spinta che mi ha fatto lavorare più duro di qualsiasi altro, e ancora oggi credo non ci sia un singolo giocatore che lavora più di me in palestra. Perché lo faccio? Perché voglio essere una leggenda”.