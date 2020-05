NBA, L’agente di LeBron James: “Il paragone con Jordan? Basta”

Anche Rich Paul, agente di LeBron James, ha terminato la visione di ‘The Last Dance’, il documentario che ripercorre le gesta di Michael Jordan e dei suoi Chicago Bulls. Il fondatore della “Klutch Sports Agency” è rimasto piacevolmente sorpreso dall’intera produzione della docuserie, un totale viaggio nella sua giovinezza. Paul ha commentato con le seguenti parole – riportate da Sky Sport – l’eccellente lavoro di ESPN:

“Un prodotto incredibile, importante perché tanti ragazzini oggi non conoscono i campioni di ieri, non studiano quella che è stata la storia dello sport, di qualsiasi sport. È stato come rivedere la mia vita da ragazzino: ero un tifoso non solo di quella grande squadra ma anche del giocatore Michael Jordan. Giusto riscoprire la grandezza di quella NBA, di quelle squadre e di quei campioni, ma senza per questo voler togliere merito a chi oggi è in cima alla montagna, a chi è in vetta nella NBA attuale. Le continue comparazioni tra Jordan e LeBron? I paragoni tolgono gioia”