L’NBA Café di Barcellona chiude definitivamente causa Coronavirus

Os informamos que lamentablemente no nos será posible seguir operando nuestro local en Las Ramblas de Barcelona. Los efectos de la pandemia del COVID19, nos obligan a tomar esta triste decisión. Queremos agradecer la confianza y los imborrables momentos vividos con todos vosotros en estos 4 años, desde que en 2016 iniciamos este ilusionante proyecto. Hasta pronto, hasta siempre! … Os informem que lamentablement no ens serà possible seguir operant el nostre local a Les Rambles de Barcelona. Els efectes de la pandèmia del COVID19, ens obliguen a prendre aquesta trista decisió. Volem agrair la confiança i els inesborrables moments viscuts amb tots vosaltres durant aquests 4 anys, des de que al 2016 vam iniciar aquest il·lusionant projecte. Fins aviat, fins sempre! … We are sorry to inform you that due the consequences of the impact of the COVID19, will are not going to be able to continue operating NBA Café Barcelona. We would like to thank you the trust and the unforgettable moments lived in these 4 years, since we started this exciting project in 2016. Farewell