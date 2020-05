NBA, LeBron James produrrà un film sul basket insieme ad Adam Sandler

Da quando è approdato a Los Angeles, LeBron James si sta dando da fare in maniera attiva anche al di fuori dei parquet. La star dei Los Angeles Lakers, infatti, ha annunciato che produrrà un film sul basket per Netflix coinvolgendo Adam Sandler come attore protagonista. La notizia è stata confermata da ‘The Hollywood Reporter’.

Secondo quanto riferito, James e Maverick Carter – della Springhill Entertainment – stanno collaborando con Happy Madison Productions di Sandler e Roth per sviluppare il film che sarà intitolato “Hustle”. La trama è incentrata su uno scout di pallacanestro recentemente licenziato (interpretato da Sandler) e che sta cercando di rientrare nel business dopo aver scoperto una stella internazionale di alto livello.

Il 35enne James continua così il suo percorso da imprenditore nel grande e piccolo schermo. Oltre ad aver fondato la Springhill Entertainment con Carter, LeBron possiede anche Uninterrupted, agenzia media specializzata. Il nativo di Akron, poi, ha un ruolo da protagonista nel tanto atteso sequel di “Space Jam” – “Space Jam: A New Legacy” – che uscirà la prossima estate.

