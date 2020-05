LeBron James e il discorso ai ragazzi diplomati 2020

Nella notte LeBron James è intervenuto in TV durante un evento organizzato dalla “LeBron James Family Foundation” per ringraziare tutti i diplomati 2020 che non hanno potuto celebrare con la classica cerimonia il momento di passaggio tra high school e college. Questo il discorso completo del talento dei Los Angeles Lakers, in un evento in cui ha presenziato anche Barack Obama:

“Stasera celebriamo la classe del 2020. Ogni famiglia in America sta vivendo un ruolo fondamentale che le nostre scuole e organizzazioni benefiche svolgono nella nostra vita capendo cosa succede quando esse chiudono. Nei nostri quartieri più poveri, le scuole non ricoprono solo il ruolo dell’apprendimento. In luoghi come Akron, Ohio, le scuole sono il servizio più essenziale. Potrebbe essere l’unico posto che ti supporta, l’unico posto che ti protegge e per molti, l’unico posto che ti aiuta. Le nostre scuole sono la nostra rete di sicurezza. Le nostre persone costruiscono le nostre comunità. Alla classe del 2020: mentre festeggiate stasera, non dimenticate la vostra rete di sicurezza. Ogni insegnante, ogni allenatore, ogni pastore, insieme ai vostri amici e familiari vi hanno portato a questo momento. E ora è tempo di andare in un nuovo posto. È tempo di inseguire ogni sogno, accettare ogni sfida, lottare per la grandezza, onorare ogni promessa e ricominciare da capo per la vostra comunità. So che è l’ultima cosa a cui volete pensare adesso, ma è la verità. La comunità ha bisogno di voi. E quando dico la comunità, intendo la vostra associazione, la vostra chiesa, il vostro gruppo di giovani e, soprattutto, la vostra scuola. Hanno bisogno di voi. Ancora più importante, costruire la vostra comunità è il modo in cui cambiate il mondo. Sfortunatamente, il sistema non risolve il vero problema. Istruzione, violenza, razzismo, devono essere risolti in strada. Classe 2020, so che l’ultima cosa che volete sentirvi dire in questo momento è restare a casa. Questo non è il mio messaggio per voi. Il mio messaggio è: state vicino a casa. Forse non fisicamente, ma in tutti gli altri modi possibili. Perseguite ogni ambizione, andate il più lontano possibile, e siate la prima generazione ad abbracciare una nuova responsabilità, una responsabilità di ricostruire la vostra comunità. Classe 2020, il mondo è cambiato. Determinerete come ricostruire le cose e vi chiedo di rendere la vostra comunità la vostra priorità. Congratulazioni, classe 2020. Vi amo tutti e vi ricordo una cosa: siete tutti re e regine.”