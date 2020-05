Mercato NBA, Giannis Antetokounmpo fa gola anche ai Miami Heat

I Miami Heat prima della sospensione della NBA stavano disputando un’ottima stagione. È chiaro che per poter competere, però, con squadre del calibro di Lakers o Clippers, servirebbe un tassello in più. Per questo Pat Riley e la dirigenza della squadra della Florida sembrano aver messo nel proprio mirino l’MVP in carica, ovvero Giannis Antetokounmpo. ‘The Greek Freak’ sarà free agent nell’estate del 2021 assieme ad Anthony Davis, Paul George e Kawhi Leonard.

A differenza di quest’ultimi, però, Giannis sta valutando attentamente se Milwaukee sia in grado di poter conquistare un titolo a breve. Secondo quanto riportato da Sports Illustrated non è follia poter pensare ad un trasferimento di Antetokounmpo a South Beach.

Infatti anche con una possibile estensione del contratto di Bam Adebayo, la franchigia della Florida avrebbe spazio sufficiente per il massimo salariale. Secondo alcuni giornalisti del Miami Herald e di The Athletic, lo snodo cruciale della questione sarebbe il contratto di Derrick Jones Jr: il suo accordo con gli Heat è in scadenza e un eventuale rinnovo sarebbe piuttosto oneroso per la franchigia e causerebbe un aumento dello spazio salariale necessario per arrivare ad Antetokounmpo.

La decisione se scegliere di trattenere il migliore schiacciatore della lega o di provare ad ambire all’MVP in carica sarà di vitale importanza.

