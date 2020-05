NBA, Pau Gasol su Kobe: “Mi ha parlato in spagnolo dal primo incontro”

La leggenda dei Los Angeles Lakers, Pau Gasol ha recentemente rilasciato una curiosa intervista a Omar Raja di ESPN. Il catalano, come previsto, ha affrontato anche il tema riguardante il suo rapporto con Kobe Bryant ai tempi dei gialloviola in cui i due hanno conquistato un paio di titoli NBA assieme.

Gasol ha lasciato trasparire una certa emozione quando si è trattato di parlare del compianto numero 24 dei Lakers, rivelando di aver avuto un legame davvero speciale sin dal primo giorno in cui si sono incontrati. La curiosità di base, per Gasol, è stata dettata dallo sforzo extra di Bryant nel parlargli in spagnolo sin da subito per dargli un caloroso benvenuto all’interno della compagine gialloviola:

“Fin dal primo gioco ha iniziato a parlare spagnolo. Sulle nostre mosse difensive, mentre provavamo qualche schema in attacco. È stato fantastico. Era qualcosa che ovviamente non mi aspettavo all’inizio, anche se sapevo che parlava davvero bene l’italiano poiché ha trascorso un bel po’ di tempo in Italia quando suo padre giocava lì da giovane. Ma poi, essendo sposato con Vanessa, ha parlava molto bene lo spagnolo. È stato grandioso, abbiamo parlato un po’ in spagnolo insieme, soprattutto durante i nostri primi anni in modo che gli avversari non potessero capire. E lo sottolineavano sempre in campo, ci chiedevano “di cosa state parlando ragazzi?”. È stato piuttosto divertente … Ha creato quel legame e quella relazione speciale tra di noi sin dall’inizio.”

