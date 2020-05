NBA, Shaquille O’Neal su Kobe: “Lui e Michael Jordan erano uguali”

A seguito del clamoroso successo di “The Last Dance”, è ormai consuetudine paragonare le grandi leggende della NBA a Michael Jordan. Intervenuto a SportsCenter, anche Shaquille O’Neal ha voluto esprimere la sua personale opinione. In particolare due giocatori hanno visto accostare il proprio nome a quello di MJ: Kobe Bryant e LeBron James. È bene ricordare che Shaq è stato compagno di squadra di entrambi, ai Lakers con Kobe, mentre ai Cavs con LeBron. Per quanta riguarda il paragone tra MJ e Kobe si è così espresso:

“Non ho trascorso molto tempo con Michael, ma penso che avessero la stessa mentalità vincente. Confrontando il loro modo di giocare e vincere le gare decisive, spesso realizzando canestri negli ultimi secondi, direi che la loro mentalità fosse praticamente uguale.”

Inoltre Shaq ha voluto ricordare di come Kobe traesse ispirazione dai grandi giocatori del passato:

“Anche per me era così. Cercavo di essere una minaccia sotto il ferro come Patrick Ewing o dominare fisicamente come Wilt Chamberlain. La differenza è che Kobe aveva un numero di telefono e ha potuto costruire un eccellente rapporto con il suo eroe. Sono felice che avessero instaurato un rapporto del genere e ritengo che nell’eterno dibattito su chi sia il migliore giocatore di ogni epoca, il nome di Bryant debba essere aggiunto assieme a quello di Jordan e LeBron.”

Leggi anche:

La NBA lancia il canale ufficiale YouTube NBA Europe

NBA, LeBron James produrrà un film sul basket insieme ad Adam Sandler

NBA, Horace Grant accusa Jordan: “Va in giro dicendo una bugia”