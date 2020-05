NBA, Bojan Bogdanovic si opera al polso: addio alla stagione

In attesa di capire se la stagione NBA riprenderà o meno, gli Utah Jazz hanno annunciato che Bojan Bogdanovic si opererà al polso destro nella giornata di martedì. Tale decisione preclude così ogni possibilità per il giocatore di poter concludere, eventualmente, la sua stagione in campo con i suoi compagni. Secondo quanto riporta ESPN, infatti, Bogdanovic sarà ‘out for the season’.

Il giocatore classe 1989 si è infortunato al polso alla fine del 2019, giocando la seconda parte di regular season sopportando il dolore. La decisione di sottoporsi ad un intervento chirurgico offre a Bogdanovic la possibilità di riprendersi completamente in previsione dell’inizio della stagione 2020-21.

I Jazz attualmente si trovano in quarta posizione nella Western Conference e – nel caso in cui la NBA decidesse di provare a concludere il campionato – dovrebbero trovare nuove soluzioni offensive senza l’apporto del cestista croato. Bogdanovic fin qui ha svolto infatti un ruolo considerevole all’interno della compagine di Salt Lake City viaggiando in media con 20 punti a partita.

Joe Ingles, sesto uomo di Utah, prenderà probabilmente il suo posto in quintetto. Bogdanovic, lo ricordiamo, ha firmato un contratto di quattro anni per un totale di $ 73 milioni con i Jazz lo scorso luglio.

