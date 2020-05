NBA: Kevin Durant risponde a Bob Myers

In un’intervista rilasciata recentemente Bob Myers, presidente dei Golden State Warriors, ha dichiarato che il titolo vinto nel 2018 “non è stato appagante”. Il motivo? Kevin Durant. Il plenipotenziario dei Warriors ha dichiarato infatti di aver vissuto il sesto titolo dei californiani, il secondo con Durant in squadra, come il raggiungimento di una cosa che tutti si aspettavano e non come una gioia, vista appunto l’aggiunta l’anno precedente di KD ad una squadra già fortissima.

Nonostante Myers non abbia addossato nessuna colpa all’ex Thunder, la stella dei Brooklyn Nets è rimasto molto offeso dalle dichiarazioni del suo ex datore di lavoro e, in perfetto stile Durant, non ha tardato a rispondere.

Lo ha fatto attraverso il suo profilo instagram, commentando così la foto, postata da Sidelines Sources, che ritraeva appunto i festeggiamenti per il titolo del 2018

Con questo commento, Durant ha confermato una volta di più di quanto sia sempre molto attento a ciò che lo riguarda (anche in maniera indiretta come in questo caso) soprattutto sui social.

