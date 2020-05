Niente Big3 nel 2020: stagione rinviata al 2021

Niente da fare. La stagione 2020 della Big3 fondata da Ice Cube è stata ufficialmente annullata a causa della pandemia che sta mettendo in ginocchio gli Stati Uniti. Queste le parole del suo fondato rilasciate ad ESPN, il quale ha voluto fare una puntualizzazione sullo stato delle cose:

“Abbiamo fatto di tutto per dare ai nostri fan una bella stagione 2020, ma di fronte ad una lista di ostacoli insormontabile abbiamo deciso di spostare la nostra attenzione sulla stagione 2021 con i nostri tifosi presenti. Il nostro obiettivo fin dall’inizio è sempre stato quello di offrire un’esperienza straordinaria ricca di competizioni e intrattenimento di alto livello.”

La stagione numero 4 della Big3 prevedeva l’introduzione di importanti modifiche al gioco tra cui: un’età minima di partecipazione, la possibilità di disporre di un tiro infuocato chiamato “FIREBALL”, oltre all’introduzione di una modalità completamente nuova denominata come “FIREBALL3”.

La lega della pallacanestro 3vs3 cercherà quindi di riprendere durante l’estate del 2021, ma il co-fondatore Jeff Kwatinetz ha ammesso di essere rimasto deluso:

“Sono frustrato e deluso dal fatto che non possiamo vedere la Big3 quest’anno. Cube e io abbiamo fatto molto per questa Lega, abbiamo costruito questo progetto da zero e sviluppato uno sport completamente nuovo, il FIREBALL3. Detto questo, non siamo esperti di malattie infettive e non possiamo controllare le decisioni dei governi locali e statali”.

Come precedentemente riportato, la Big3 continua comunque a lavorare al lancio di un torneo 3 vs 3 in stile reality show con la collaborazione di Endemol in un format chiamato “BIG3: Not in My House”. Non è stata ancora decisa però una data di uscita.

