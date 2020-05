NBA, Gilbert Arenas e la storia di un Clochard che gli ha fatto vincere 300.000 dollari

Da Gilbert Arenas arriva una storia che ha dell’incredibile: l’ex stella NBA infatti pare non smettere mai di sorprendere. Il fatto da lui raccontato risale alla giornata di ieri, quando è stato lo stesso “Agent 0” a raccontare la storia tramite i propri account social.

Arenas stava andando a giocare i soliti numeri fortunati alla consueta stazione di benzina, quando si è accorto di avere lasciato i contanti a casa e di avere quasi finito la benzina dell’auto. Così ha deciso di usare i 10 dollari a sua disposizione per fare rifornimento e riuscire ad arrivare alla stazione che gli avrebbe permesso di giocare i numeri prima della chiusura.

Nel frattempo gli si avvicina un uomo che gli chiede se avesse qualche moneta da dargli, quindi Arenas, temendo di non arrivare prima della chiusura risponde all’uomo che, avendo solo 10 dollari, avrebbe potuto dargliene 5, ma gli altri gli sarebbero serviti per fare benzina e giocare i suoi numeri fortunati. Di tutta risposta, l’uomo ha insistito perché tenesse quei soldi poiché convinto che Agent 0 avrebbe vinto. L’unica richiesta? Dopo aver riscosso la vincita gli avrebbe dovuto portare 20 dollari.

Arenas riparte ma non fa in tempo a giocare i numeri, così si rassegna e torna a casa. La storia però non finisce qui, in quanto l’ex giocatore dei Washington Wizards ha affermato di essere stato svegliato più tardi da un messaggio. Il contenuto del messaggio, ovvero che aveva vinto 300.000 dollari grazie alla sua giocata, lo ha insospettito al punto da pensare ad uno scherzo. In realtà, era tutto vero. Infatti, una volta tornato alla stazione di benzina per verificare la vincita, il titolare gli è corso incontro urlando:

“Hai vinto, te l’ho scritto per messaggio! Avendo deciso di chiudere prima e non avendoti visto arrivare, ho giocato i tuoi numeri al posto tuo!”

Al che Gilbert Arenas è tornato dall’uomo che gli aveva predetto la vittoria per ricompensarlo, nonostante non abbia specificato la cifra, molto probabilmente superiore ai 20 dollari pattuiti.

“Mi ha abbracciato per 5 minuti, piangendo e pregando”

ha concluso Agent 0, che pare trovare sempre nuovi modi per non annoiarsi.

