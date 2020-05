NBA, quando Jalen Brunson rifiutò l’autografo di Michael Jordan

La point guard Jalen Brunson è attualmente alla sua stagione da sophomore ai Dallas Mavericks, e sta confermando le discrete medie dell’anno passato. Il figlio di Rick Brunson però si è recentemente visto tirato in causa da una vicenda che lo riguarda direttamente, anche se avvenuta nel lontano 2003, quando Jalen aveva solo 6 anni.

Questo l’aneddoto sul giocatore. I Washington Wizards giocano in casa contro i Chicago Bulls, in quella che è stata l’ultima stagione di Michael Jordan. Il piccolo Jalen ha appena acquistato la maglia numero 23 degli Wizards, proprio come la maggior parte dei bambini appassionati NBA.

Attraverso Patrick Ewing, in quel momento assistant coach presso la squadra della capitale nonché ex compagno di Rick Brunson ai New York Knicks, il giovanissimo playmaker riesce ad entrare negli spogliatoi e conoscere His Airness.

Jordan stesso gli propone di autografargli la maglietta ma il bambino, forse ancora entusiasta della sua nuovissima canotta NBA, si rifiuta, temendo di vederla rovinata. Il suo rifiuto ha generato così le risate di tutto lo spogliatoio dei Washington Wizards. Il padre Rick giustificherà il figlio affermando che quest’ultimo non aveva compreso a fondo chi avesse davanti, anche se l’episodio è risultato davvero divertente.

Chissà cosa penserà oggi, specialmente dopo aver visto il documentario The Last Dance, perfetto ritratto della grandezza di MJ.

