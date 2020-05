NBA, Josh Smith: “McHale a Houston licenziato per colpa di Harden”

Josh Smith, ex giocatore degli Atlanta Hawks e Houston Rockets, ha svelato un interessante retroscena riguardo il licenziamento di Kevin McHale ai tempi proprio dei Rockets. Infatti secondo Smith, l’ex coach dei texani sarebbe stato allontanato per aver messo in panchina James Harden, durante l’ultimo periodo di gioco in gara-6 dei playoff del 2015 contro i Los Angeles Clippers. In quel match i Rockets si erano improvvisamente ritrovato a gestire uno svantaggio importante, ma nel corso della partita riuscirono a risollevare le proprie sorti trascinando la serie fino a gara-7, in cui superarono i Clippers accedendo così alle Western Conference Finals. Queste le parole di Smith rilasciate a Uninterrupted:

Josh Smith believes Rockets coach Kevin McHale was fired because he benched James Harden in the Game 6 comeback win vs the Clippers.

So you're saying Kevin McHale wouldn't have been fired if the Clippers won the series? Benching Harden is why they won.

Via: @uninterrupted pic.twitter.com/5n9MQ0hkPF

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) May 16, 2020