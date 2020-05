NBA: Jayson Tatum su Kawhi Leonard

Jayson Tatum ha approfittato dell’intervista ai microfoni di All The Smoke per parlare di un giocatore che, nonostante i grandi successi ottenuti fino ad oggi, non ha mai fatto parlare più di tanto di sé: Kawhi Leonard.

L’ala selezionata ormai nove anni fa dai San Antonio Spurs ha ricevuto delle parole al miele dal giocatore dei Boston Celtics:

“Kawhi è un grande. Non è uno a cui piace apparire, ma si impegna solo per raggiungere i propri obiettivi. Mi piace come giocatore e ammetto che è difficile competere con lui su entrambi i lati del campo”

Jayson Tatum ha poi concluso affermando un veloce aneddoto legato ai tempi del college:

“Quando ero al liceo ho visto una pellicola che parlava di lui. È uno dei migliori giocatori della NBA”.

Il giocatore dei Celtics, prima dello stop causa pandemia, stava giocando la sua migliore stagione, come dimostra la convocazione all’All Star Game.

Siete d’accordo con le sue parole?

