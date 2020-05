NBA, parla Rosen: “Carmelo Anthony fece fallire il progetto Phil Jackson ai Knicks”

Charley Rosen, un amico di Phil Jackson, ha rilasciato una dichiarazione controversa alla stampa. Secondo quanto riferito da Rosen, l’ex stella dei New York Knicks, Carmelo Anthony rifiutò fin da subito le idee di Jackson. L’allenatore, come aveva fatto ai Chicago Bulls e ai Los Angeles Lakers, avrebbe voluto che i suoi Knicks usassero l’attacco “Triangolo” messo a punto dal compianto Tex Winter.

Non solo: sempre secondo Rosen il 10 volte All Star ha fatto in modo che gli schemi di Phil Jackson non avessero successo. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Marc Berman di New York Post.

“Carmelo ha detto anche a Porzingis di non dire alla stampa quanto il triangolo funzionasse. Non voleva proprio seguirlo. Sarebbe stato perfetto per lui, si sarebbe sempre trovato libero sul lato debole. Avrebbe solo dovuto ascoltare ed eseguire gli schemi. I difensori non sarebbero stati in grado di fermarlo e di raddoppiarlo. Sarebbe stato Michael Jordan. Sarebbe stato infermabile. Ma Melo è uno ‘catch and shoot’ e non ha voluto fare altro.”

Successivamente Rosen ha continuato parlando di come il triangolo ha fatto vincere molti giocatori:

“Le persone devono capire che Michael Jordan, Scottie Pippen, Shaquille O’Neal e Kobe Bryant hanno vinto quando è arrivato Phil Jackson. Jackson ha portato questi giocatori su un altro livello ed è tutto merito del triangolo”

