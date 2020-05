NBA, John Collins agli Hawks: “Merito un max contract”

John Collins, ala degli Atlanta Hawks, nelle tre stagioni NBA fin qui disputate ha mostrato un grandissimo potenziale. Ogni anno infatti si è migliorato in punti segnati e rimbalzi, rivelandosi come una delle ali più futuribili della Lega. Il contratto di Collins sarà in scadenza al termine della prossima stagione, e gli Atlanta Hawks devono decidere quanto offrire per uno dei pezzi più importanti del loro roster.

John Collins non ha dubbi a riguardo sul suo valore e sul suo futuro, e all‘Atlanta Journal Constitution ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Parlando di soldi e di contratti al massimo salariale, penso proprio di essermi meritato un’offerta simile da parte degli Hawks. Ma sappiamo tutti che questo è un business, e non sempre si può ottenere quello che si richiede. Però io voglio continuare a giocare con gli Atlanta Hawks, voglio rimanere in questa società, di questo ne sono sicuro. Entrambi abbiamo scommesso sul futuro, e voglio vedere ripagato questo investimento nei prossimi anni avendo successo con gli Hawks. ”

John Collins quest’anno ha dovuto scontare una squalifica di 25 partite per doping, che però non gli ha impedito di registrare una doppia doppia di media con 21.6 punti segnati e 10.1 rimbalzi, tirando col 58% da due e il 40% da tre.

