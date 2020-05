NBA, Jason Williams: “LeBron James è il migliore di sempre”

In questi giorni sui social è in corso un dibattito molto acceso su chi sia il migliore giocatore di sempre. Anche Jason Williams non si è astenuto dal dare un giudizio personale. Infatti con un lungo post su Instagram è intervenuto indicando LeBron James come migliore giocatore NBA della storia:

“È il G.O.A.T. Voglio precisare che non ho nulla contro gli altri, ma rispetto nei confronti di tutti coloro che rientrano in una discussione del genere. Quelli che mi conoscono bene sanno il rispetto che porto verso tutti questi grandi campioni. Ma a chi mi domanda chi sia il migliore tra Kobe, Jordan e LeBron, per quanto possa valere la mia umile opinione, la riposta è King James. È il migliore!”

White Chocolate giustifica la sua affermazione anticipando le critiche dei fan di MJ:

“Facciamo chiarezza. Non è mai esistito essere umano che abbia messo piede su un campo da basket con la stessa cattiveria agonistica di Jordan. Lo stesso vale per Kobe, è stato un genio. Ha studiato e vivisezionato il gioco con la precisione di un chirurgo e ha lavorato più di chiunque altro. Ma se si parla di LeBron e di pallacanestro… è semplicemente il migliore! Sarebbe in grado di dominare la NBA in tutte e cinque le categorie statistiche più importanti. MJ non avrebbe potuto dimostrare tale completezza. Il suo IQ cestistico lo rende unico, inimitabile. Se si volesse costruire un giocatore in laboratorio, bisognerebbe fondere il corpo, la mente e le skill che LeBron già possiede.”

In seguito alla pubblicazione dei migliori giocatori di sempre della NBA da parte di ESPN, il dibattito è più che mai acceso. Di certo non tutti concordano nel giudicare Jordan come il migliore di sempre.

